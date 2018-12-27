В Индонезии повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Анак-Кракатау

Власти Индонезии повысили уровень тревоги из-за усиления активности расположенного в Зондском проливе вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала, уровень тревоги из-за извергающего пепел вулкана повышен до третьей степени. Отмечается, что власти Индонезии изменили маршруты всех полетов в районе вулкана и ввели бесполетную зону в радиусе 5 километров от Анак-Кракатау.



"Маршруты всех полетов меняются из-за того, что выброс пепла вулканом Кракатау достиг красного уровня тревоги", - говорится в пресс-релизе государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav.

Вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

Причиной цунами, обрушившегося на индонезийское побережье, предположительно стал сход лавины со склона горы Анак-Кракатау. В частности, глава агентства Двикорита Карнавати отметила, что на юго-западном склоне горы была замечена деформация поверхности на участке площадью 64 гектара.

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