В Индонезии повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Анак-Кракатау
Власти Индонезии повысили уровень тревоги из-за усиления активности расположенного в Зондском проливе вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации телеканала, уровень тревоги из-за извергающего пепел вулкана повышен до третьей степени. Отмечается, что власти Индонезии изменили маршруты всех полетов в районе вулкана и ввели бесполетную зону в радиусе 5 километров от Анак-Кракатау.
"Маршруты всех полетов меняются из-за того, что выброс пепла вулканом Кракатау достиг красного уровня тревоги", - говорится в пресс-релизе государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav.
Вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.
Причиной цунами, обрушившегося на индонезийское побережье, предположительно стал сход лавины со склона горы Анак-Кракатау. В частности, глава агентства Двикорита Карнавати отметила, что на юго-западном склоне горы была замечена деформация поверхности на участке площадью 64 гектара.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Дек. 12:07 11 226
-
26 Дек. 19:36 10 001
-
26 Дек. 22:10 8 522
-
26 Дек. 13:41 6 297
-
26 Дек. 15:48 4 792