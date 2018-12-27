Дрон заснял невероятную аварию на свадьбе - ВИДЕО

В Кыргызстане разбился автомобиль о городскую арку на большой скорости. Столкновение было настолько сильным, что седан лишился своего багажного отделения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 декабря, в киргизском городе Джалал-Абад, когда у городской достопримечательности проходила свадебная фотосессия.

Молодожены шли по аллее. Каждый их шаг фиксировался несколькими камерами, в том числе и объективом поднятого в воздух беспилотного летательного аппарата, которому удалось снять на видео аварию, произошедшую на заднем плане.

Красный седан на большой скорости потерял управление, вылетел с дороги и врезался в городскую арку. Водитель и его пассажир оказались местными жителями. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Молодожены, комментируя происшествие, отметили, что участники аварии не имеют к ним никакого отношения.

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