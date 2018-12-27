Водитель такси зажал стеклом полицейского и протащил по дороге - ВИДЕО

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля такси марки Mazda 6, припаркованного на пересечении на проезжей части по улице Дыбенко, на требование полицейского о прекращении оказания сопротивления инспекторам ЦМУГАДН в связи с исполнением последними должностных обязанностей прижал его руку стеклоподъемником водительской дверии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Желая скрыться, протащил сотрудника ДПС не менее 50 метров по проезжей части, причинив телесные повреждения в виде ссадин. После непродолжительного преследования водитель был задержан", - говорится в сообщении СК РФ.

Все обстоятельства совершенного преступления выясняются, расследование продолжается.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

