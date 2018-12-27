У церкви в центре Афин прогремел сильный взрыв
Взрывное устройство сработало возле церкви Святого Дионисия в районе Колонаки в центре Афин. Об этом сообщает Sputnik Греция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранен полицейский, который приблизился к бомбе. Согласно первой информации, сотрудник полиции получил легкие ранения рук и головы, он перевезен в 401-й военный госпиталь.
Сейчас район перекрыт полицией. Согласно свидетельским показаниям, взрыв повалил припаркованные мотоциклы, взрывной волной отбросило мусорные баки.
Издание Newsit пишет, что взрыв произошел в 7.10 по местному времени и ранения, помимо полицейского, получил церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал полицию. Как только полицейский подошел, бомба взорвалась, пишет издание.
Бомба была заложена в металлический ящик возле входа в церковь. Телефонных звонков с предупреждением не было, сообщает издание.
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