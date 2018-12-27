Парень направил пистолет на кассиров в банке и поздравил с Новым годом - ВИДЕО
Посетитель одного из крупных банков Краснодара (РФ) ворвался в отделение с пистолетом в руке, чтобы поздравить сотрудников. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Блокнот Краснодара, опубликовав соответствующее видео.
Отмечается, что мужчина показал сотрудникам пистолет, поздравил с Новым годом и вышел из отделения банка, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
"Он сказал единственную фразу "С Новым годом" и покинул помещение", - сообщили в пресс-службе полиции.
Как пояснили правоохранители, молодой человек не выдвигал никаких требований. Было ли у него в руках настоящее оружие или муляж, пока неизвестно.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность мужчины.
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