Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

Американский спортсмен-экстремал совершил первое в истории одиночное путешествие по Антарктиде. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний Колин О'Брэди (Colin O'Brady) из Портленда начал опасную экспедицию 3 ноября. В среду, 26 декабря, американец без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня. Друзья, семья и поклонники отслеживали путь путешественника длиной в 1,5 тысячи километров через интернет. "У меня получилось!" - сказал О'Брэди по телефону во время разговора с семьей.

"И пусть последние 32 часа оказались самыми сложными в моей жизни, они, по правде говоря, принесли мне лучшие моменты, которые я когда-либо испытывал", - написал путешественник в Instagram, сообщив, что почти за сутки преодолел последние 129 километров без остановок.

В это же время в гонке принимал участие товарищ О'Брэди - капитан британской армии 49-летний Льюис Радд. Ранее другие экстремалы также пересекали Антарктиду, однако им оказывали необходимую помощь.

В ноябре 2018 года сообщалось, что британец Росс Эджли (Ross Edgley) установил мировой рекорд, став первым человеком в истории, обогнувшим остров Великобритания вплавь. Рекордсмен начал заплыв 1 июня, по часовой стрелке огибая остров.

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