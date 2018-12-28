Китайцы возьмутся за массовое клонирование котов
Китайская корпорация Sinogene планирует начать клонировать котов весной грядущего года. Об этом сообщает издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам генерального директора пекинской биотехнологической компании Чжао Цзяньпина, учеными будет использоваться та же технология, что применялась при клонировании овечки Долли.
Этот эксперимент имеет не самую высокую ценность с точки зрения науки. Но в нем заложен огромный потенциал для рынка домашних животных в этой стране, считает Цзяньпин.
Клонирование котов станет не первым опытом искусственного копирования животных. Компания занимается и клонированием щенков. За такой услугой может обратиться любой желающий, а стоимость такого заказа может достигать 55 тысяч долларов.
По словам представителя компании, ученые смогли провести процедуру клонирования домашних питомцев успешно уже для 20 клиентов.
Процесс "выращивания" одного пса варьируется от полугода до 10 месяцев.
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