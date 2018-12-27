В Индии перевернулся автобус со школьниками, десятки пострадавших

27 декабря 2018 12:10

По меньшей мере 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в четверг в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, к настоящему времени все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как перевернутый желтый автобус с выбитыми стеклами лежит у подножья одного из холмов. О судьбе водителя ничего не сообщается. Причины аварии пока неизвестны.
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