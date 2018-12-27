71-летний француз решил покорить Атлантику на неуправляемой бочке - ВИДЕО

Француз к Новому году решил сделать себе экстремальный подарок. Жан-Жак Савен отправился покорять Атлантический океан на неуправляемой бочке. Свое путешествие 71-летний пенсионер начал с Канарских островов. До конечной точки маршрута он планирует добраться за 3 месяца, правда, где в итоге остановится, не знает даже он сам. Как готовился, что взял с собой, а главное - ради чего все это затеял, выяснила журналист РЕН ТВ Кристина Федорова.

Эта авантюра может стоить ему жизни, но Жан-Жак Савен улыбается и говорит, что в мире нет ничего невозможного, если мечтать и идти к своей цели. Он к своей поплывет.

"Много людей пересекали Атлантику. На лодках, на кайтсерфинге, на байдарке, на каноэ, да на чем угодно... Но никто не делал это моим способом... только при помощи течения и ветра", - рассказал путешественник Жан-Жак, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Роскошные яхты пусть останутся у голливудских звезд и мультимиллионеров. Простому пенсионеру достаточно бочки. Вот оно - суденышко весом в полтонны. Двигателя тут нет, как и весел и паруса, корпус сделан из многослойной фанеры и выкрашен в кричащий оранжевый цвет - чтобы издалека было видно. Зато внутри все, что необходимо заядлому путешественнику.

"Справа от меня кровать, по левую сторону кухня. Ну и офис - за гостиной", - сообщил путешественник Жан-Жак Савен.

А еще иллюминатор в полу - наблюдать за подводным миром. Надводный тоже не останется без присмотра - есть капсула, которая закрывается специальным колпаком, чтобы не промокнуть до нитки и не залить каюту водой. Свой экстремальный вояж Савен начал на Канарах с крошечного островка Йерро. Бочка поддерживает стабильную скорость в районе двух-трех километров в час и прямо сейчас дрейфует в 15 километрах от стартовой точки маршрута.

"Ну разумеется, мы не оставим его одного. Будем использовать GPS, чтобы по крайней мере два раза в неделю проверять, где он находится. Мы будем следить за тем, как он себя чувствует, что у него происходит", - говорит заместитель генерального директора компании по производству бочек Жюльен Сегурра.

Жан-Жан Савен был военным десантником, летчиком, несколько лет проработал в центральноафриканском заповеднике. Ему почти 72, но сидеть в четырех стенах или даже играть в гольф с соседями ему неинтересно. Каждое утро он начинает с зарядки, пробежки и силовых тренировок. Перед тем как рискнуть и в одиночку покорять Атлантический океан, были сотни пройденных километров и многочасовые заплывы.

Путешественник планирует уложиться ровно в три месяца, на борту своей бочки он будет встречать Новый год, а затем, в январе, отметит и день рождения. Ради этого в свой скромный набор Савен добавил кусок фуа-гра и бутылку вина. К марту 2019-го его судно причалит, правда, куда точно, пока неизвестно. По расчетам, финальным пунктом могут стать Карибские острова, а при идеальном раскладе пенсионер планирует добраться до берегов Гваделупы.

"Какая цель у меня? Возможно, доказать самому себе, что я еще на коне. Вот какая!" - говорит Жан-Жак Савен.

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