В Сирии потратили более 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры

"В 2018 году для восстановления уничтоженной инфраструктуры выделено свыше 56 миллиардов сирийских фунтов. Средства эффективно освоены", - сказал Каттан на совместном расширенном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.

По его словам, эти деньги использованы при постройке электросетей, водопроводов, канализаций, коммуникаций. Средства также освоены "при восстановлении школ, больниц, центров здоровья, хлебопекарен, мукомольных предприятий, зернохранилищ, правительственных зданий, дорог, тротуаров и уличного освещения", сказал Каттан. Он отметил, что правительство Сирии "проводит важную работу для облегчения возвращения сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий".