Американским компаниям могут запретить покупку оборудования Huawei и ZTE

Президент США Дональд Трамп может в январе издать указ, который введет запрет на покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, указ, находящийся на рассмотрении уже более восьми месяцев, обяжет министерство торговли США блокировать покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования у иностранных производителей, представляющих серьезные угрозы для национальной безопасности. Указ будет ссылаться на Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act), который дает американскому президенту право регулировать торговлю в связи с угрожающим США чрезвычайным положением.

Как отмечает агентство, в тексте указа вряд ли будут фигурировать названия компаний Huawei и ZTE, но должностные лица в сфере торговли, как ожидается, будут трактовать его как разрешение на ограничение распространения оборудования этих компаний.

Летом этого года США приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного сетевого оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена и т. д. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook