Турция добивается продления исключения из режима санкций США против Ирана

Анкара работает над тем, чтобы добиться продления своего исключения из режима санкций, наложенных США на Иран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"У нас есть соглашение с Ираном по свободной торговле, как мы можем расширить в существующих условиях наше сотрудничество? У нас есть подписанное с Ираном льготное торговое соглашение по импортируемым товарам. Мы продолжаем работу на уровне министров и технических делегаций, чтобы Турция была освобождена от этих запретов", - сказала Пекджан в эфире телеканала NTV.

Она отметила, что санкции США повлияли на иранский импорт, инвестиции, вогнало его экономику в тренд падения. "Соответственно, все это влияет и на наш экспорт", - добавила министр.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.



Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

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