В Дамаске возобновит работу посольство ОАЭ

27 декабря 2018 16:33

Посольство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) откроется в четверг в Дамаске после шестилетнего перерыва первым из дипмиссий арабских стран, закрывшихся из-за сирийского конфликта. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости источник в МИД САР.

"Посольство ОАЭ в Дамаске откроется сегодня во второй половине дня", - заявил источник.

Сейчас идут последние приготовления к открытию дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. В течение этой недели здание посольства подверглось косметическому ремонту.

ОАЭ закрыли дипмиссию и отозвали посла из Сирии в 2012 году в связи с сирийским кризисом. ОАЭ первыми из арабских стран восстановят работу посольства в Сирии. Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск приветствует возобновление работы посольств арабских стран в САР.

Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия, представительство ЕС.
 

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