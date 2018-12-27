Проект "Орел и решка" закроют? - ОТВЕТ ТЕЛЕКАНАЛА - ВИДЕО

Телеканал "Пятница" не планирует закрывать популярное трэвел-шоу "Орел и решка", завершился лишь очередной сезон проекта под названием "Перезагрузка". Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее ведущие телешоу "Орел и решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии программы, сообщение об этом они опубликовали на официальной странице проекта в Instagram.

"Никто не закрывал проект "Орел и решка". Завершился очередной сезон - "Перезагрузка". Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на 2 года. Впереди зрителей ждут новые сезоны трэвел-шоу", - сообщил собеседник агентства.

Проект является лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир".

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