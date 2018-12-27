Поезд протаранил маршрутку с людьми в России,есть пострадавшие - ВИДЕО

В результате аварии с участием поезда и пассажирского маршрутного такси в Кудрово пострадали пять человек. Об этом "Звезде" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В числе пострадавших находится один ребенок. По данным спасателей, погибших в результате аварии нет. Состояние здоровья пострадавших уточняется. Причина ДТП еще не установлена, ее предстоит выяснить специалистам, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Железнодорожный состав протаранил маршрутное такси на границе города Кудрово в Ленинградской области. По словам очевидцев, в месте инцидента пролегает перегонный путь так называемой "мазутки", и состав, возможно, отгоняли в тупик или на запасную дорогу.

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