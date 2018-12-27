Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших

В турецкой провинции Элязыг перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, ранены 16 человек. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что причиной ДТП стал гололед. Все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что только в ноябре, согласно отчету управления полиции Турции, в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.

В результате ДТП травмы получил 12 561 человек.

Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).

Кроме того, зарегистрировано 29 цепных аварий.

"Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.

250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook