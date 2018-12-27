В российском аэропорту аварийно сел самолет "UTair"

27 декабря 2018 18:14

Самолет авиакомпании Utair в четверг аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.

"Борт сел по техническим причинам", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инцидент произошёл около 18.00 местного времени. Самолет летел из Ноябрьска в Москву

Работник справочной уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал. 

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