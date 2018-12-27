В российском аэропорту аварийно сел самолет "UTair"
27 декабря 2018 18:14 195
Самолет авиакомпании Utair в четверг аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.
"Борт сел по техническим причинам", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что инцидент произошёл около 18.00 местного времени. Самолет летел из Ноябрьска в Москву
Работник справочной уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!