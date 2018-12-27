Ватикан впервые применил статью УК, карающую за отмывание денег

Ватиканская юстиция впервые применила статью 421-bis уголовного кодекса города-государства, которая предусматривает наказание за отмывание "грязных" денег. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила в четверг служба печати Святого престола.

Согласно этой информации, трибунал Ватикана на днях вынес обвинительный приговор в отношении итальянского предпринимателя Анджело Пройетти, который получил 2,5 года лишения свободы за отмывание денег, полученных незаконным путем. У бизнесмена был открыт текущий счет в так называемом Институте религиозных дел (ватиканском банке), на котором лежали более 1 миллиона евро. Еще в 2014 году ватиканские власти наложили арест на эти средства. В результате следствия, проведенного совместными усилиями судебных органов, Службы финансовой информации (AIF) и жандармерии Ватикана при сотрудничестве с компетентными органами Италии, был установлен факт отмывания денег со стороны Пройетти.

Данный приговор является важным свидетельством функционирования "системы по предотвращению отмывания денег и противодействию финансирования терроризма", созданной Ватиканом за последние годы, указала в этой связи служба печати Святого престола.

В августе 2013 года папа Римский Франциск подписал особый рескрипт motu proprio, который был призван привести ватиканские нормы в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Центральную роль в этой работе играет служба AIF, которая была учреждена еще в декабре 2010 года. В соответствии с указанием папы Франциска, эта служба сейчас контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.