Чавушоглу рассказал о роли Турции в выводе американских войск из Сирии

США приняли решение о выводе своих войск из Сирии благодаря Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря и по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.

"Самый главный фактор в решении США вывести войска из Сирии - Турция. Они выводят своих военных благодаря принятым нами решениям", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Трамп на минувшей неделе заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.