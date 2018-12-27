Таможня в Германии уничтожила около девяти тонн наркотиков

Таможенная служба портового немецкого города Гамбург уничтожила порядка девяти тонн наркотиков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в четверг в пресс-релизе таможенного управления, опубликованном на портале Presse Portal.

Как говорится в пресс-релизе, в середине декабря были уничтожены около 2,4 тонны кокаина и порядка 6,7 тонны вещества APAAN, используемого при изготовлении метамфетамина. Общая стоимость уничтоженных наркотических веществ оценивается в размере около 520 миллионов евро.

Отмечается, что уничтожение наркотиков прошло в рамках секретной операции. Наркотики на место уничтожения были доставлены в сопровождении вооруженного конвоя.