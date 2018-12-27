В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах

27 декабря 2018 19:39

Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в аэропортах страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Турция намерена ввести сбор в размере €1,5 и €1 в некоторых аэропортах страны.

Как отмечается, аэропорты туристических городов не будут облагать дополнительными сборами с пассажиров.

При этом подобные меры коснуться только иностранных туристов.

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