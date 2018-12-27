Названы 5 лучших смартфонов 2018 года

Авторитетный журнал о технологиях Fortune назвал пять лучших смартфонов 2018 года. Ключевыми критериями были производительность, автономность и качество камеры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Первое место занял iPhone XS Max. Его единственным недостатком стала стоимость, зато журналисты оценили огромный качественный дисплей, высочайшую производительность, высококачественную камеру и качество дополненной реальности.

Второе место занял Google Pixel 3 во многом за программные возможности: голосового ассистента, режима съёмки Night Sight и блокировку спам-вызовов. Замкнул тройку Huawei Mate 20 Pro за качество съёмки и искусственный интеллект, контролирующий производительность и энергопотребление.

Также в пятерку попали OnePlus 6t за сканер отпечатка в экране, режим ночной съёмки Night Scape и идеальное соотношение цены и качества и Samsung Galaxy Note 9 за большой качественный дисплей, обновлённый стилус S Pen и возможности подключения док-станции Galaxy Dex.