Обама возглавил «рейтинг восхищения» в США
27 декабря 2018 20:38 73
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель стали лидерами "рейтинга восхищения" по итогам 2018 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Gallup.
По данным исследования, 19% опрошенных восхищаются Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой.
Как отмечается, вторые места заняли действующий президент США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%).
При этом третье место рейтинга занял бывших американский лидер Джордж Буш-младший, им восхищаются 2% опрошенных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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