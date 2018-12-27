Обама возглавил «рейтинг восхищения» в США

27 декабря 2018 20:38

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель стали лидерами "рейтинга восхищения" по итогам 2018 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Gallup.

По данным исследования, 19% опрошенных восхищаются Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой.

Как отмечается, вторые места заняли действующий президент США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%).

При этом третье место рейтинга занял бывших американский лидер Джордж Буш-младший, им восхищаются 2% опрошенных. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az