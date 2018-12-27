В Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи

После международной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашукджи король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сделал перестановки в правительстве королевства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает американский телеканал CNN.

В частности, он назначил, вместо Адель аль-Джубейра на должность главы министра иностранных дел Ибрагима Аль-Ассафа, бывшего министра финансов. Прежний глава МИД Адель аль-Джубейр теперь занимает пост государственного министра по иностранным делам. Саудовский принц Абдалла бин Бандар, ранее служивший послом Саудовской Аравии в США, стал новым главой Национальной гвардии и нанял нескольких сотрудников разведки в свой штат.

Аль-Джубейр ранее заявлял, что убийство Хашукджи было "чудовищной ошибкой", отмечает CNN. В интервью Fox News в октябре он пообещал, что смерть обозревателя Washington Post стала результатом мошеннической операции, и добавил, что его правительство накажет тех, кто несет ответственность за это "убийство."

CNN отмечает, что наследный принц Мухаммед бин Салман и король Салман пытаются продемонстрировать, что они перестраивают госаппарат после убийства саудовского журналиста.