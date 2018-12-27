В Греции похитили бизнесмена, поставлявшего алкоголь в посольства

27 декабря 2018 21:04

В портовом городе Пирей в четверг утром неизвестные похитили предпринимателя, полиция ведёт расследование, сообщает издание "Нафтемпорики", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На набережной Фемистоклеуса четверо мужчин в масках и в полицейской форме остановили 50-летнего предпринимателя недалёко от его дома, когда он шёл к машине, посадили в чёрный автомобиль Volkswagen и скрылись, сообщает издание.

О происшедшем сообщил в полицию свидетель.

Сообщается, что бизнесмен занимался импортом алкоголя и снабжал им посольства, консульства и суда. Требования выкупа пока не выдвигались.
 

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