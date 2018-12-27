Жители Финляндии предложили полностью запретить пиротехнику в стране

Полностью запретить продажу в Финляндии пиротехнических изделий предлагает гражданская инициатива, собравшая на данный момент более 29 тысяч подписей, сообщается в четверг на сайте рассмотрения инициатив kansalaisaloite (гражданские инициативы), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей.

В Финляндии в настоящее время использование пиротехники крайне ограничено. Запуск фейерверков разрешен только в канун Нового года с шести часов вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января. Ввозить в Финляндию фейерверки строго запрещено.

"Предлагается внести поправки в закон о безопасности обращения с опасными химическими и взрывчатыми веществами и соответствующие нормативные акты, с тем чтобы запретить использование фейерверков... Цель состоит в том, чтобы значительно сократить неудобства, связанные с фейерверками, особенно травмы глаз и другие калечащие травмы, избежать пожаров, а также повысить безопасность новогодних праздников, облегчить нагрузку на животных и окружающую среду", - говорится в описании инициативы.

Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт является онлайн-службой министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис является бесплатным, доступным и безопасным в использовании. Он доступен на финском и шведском языках. Собрать 50 тысяч подписей авторам данной инициативы нужно до июня 2019 года.

