Объявлена дата начала кампании по выборам президента Украины

Центральная избирательная комиссия объявила на 31 декабря 2018 года начало избирательного процесса по выборам президента страны, которые состоятся 31 марта 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии, сообщает пресс-служба Комиссии.

Предвыборную агитацию кандидатов разрешено начать со следующего дня после его регистрации - до 00:00 29 марта 2019, а результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 включительно.

Стоит отметить, что календарный план был утвержден только для первого тура выборов, но если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

В этом случае ЦИК должна будет официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 включительно, а инаугурация новоизбранного президента должна будет состояться до 31 мая.

Напомним, что 16 декабря действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще не готов ответить на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2019 году.