Столкновения фанатов в Италии: есть погибший и раненые

Болельщик "Интера" скончался перед матчем с "Наполи", который прошел в среду и завершился минимальной победой команды из Милана со счетом 1:0. Смерть наступила из-за того, что фаната сбила машина. Помимо этого, по ходу вчерашнего дня пострадали еще четыре фаната "Наполи". Они получили ножевые ранения в столкновениях перед игрой: фанаты "Интера" напали на автобус с неаполитанскими тиффози, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После этих инцидентов президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина даже заявил, что рассматривает возможность приостановки внутреннего чемпионата. "Мы рассмотрим эту ситуацию. Необходимо взять паузу и скоординировать наши усилия: у нас есть проблема с общественным порядком, которая должна быть решена".

Однако, в итоге федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями фанатов. "Чемпионат возобновится в субботу. Все игры пройдут согласно запланированному расписанию, серия А не будет остановлена", - сказал Гравина позже.

"Интер" переиграл "Наполи" со счетом 1:0 в 19-м туре чемпионата Италии по футболу. Единственный гол на 91-й минуте забил аргентинский форвард миланцев Лаутаро Мартинес. После этой победы черно-синие набрали 36 очков в 18 играх и укрепились на третьем месте в турнирной таблице серии А. "Наполи" остался на втором месте с 41 баллом в активе.