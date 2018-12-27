Беспорядки в Тунисе: активист сжег себя на глазах тысяч людей
27 декабря 2018 21:10 167
Акции протеста на западе Туниса переросли в столкновения с полицией, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Демонстрации начались после самовоспламенения местного журналиста - он разместил в соцсети видео, описав плохое экономическое положение в стране и призвав к революции, облил себя бензином и поджег. Врачам его спасти не удалось.
После этого на западе Туниса вспыхнули акции протеста, участники которых выступают против безработицы, коррупции и низкого уровня жизни.
Власти вывели на улицы силовиков, которые применили для разгона толпы слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков десятки людей оказались арестованы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!