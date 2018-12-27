Беспорядки в Тунисе: активист сжег себя на глазах тысяч людей

27 декабря 2018 21:10

Акции протеста на западе Туниса переросли в столкновения с полицией,  передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Демонстрации начались после самовоспламенения местного журналиста - он разместил в соцсети видео, описав плохое экономическое положение в стране и призвав к революции, облил себя бензином и поджег. Врачам его спасти не удалось.

После этого на западе Туниса вспыхнули акции протеста, участники которых выступают против безработицы, коррупции и низкого уровня жизни.

Власти вывели на улицы силовиков, которые применили для разгона толпы слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков десятки людей оказались арестованы.

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