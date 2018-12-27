Подробности дерзкого ограбления в Вене: монахи в наручниках лежали в лужах крови - ОБНОВЛЕНО

22:03

В венском районе Флоридсдорф произошло нападение на церковь Марии Иммакулаты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вечером 27 декабря двое неизвестных ворвались в храм и, угрожая пистолетом и ломом, ограбили священников. После этого они, сковав своих жертв наручниками, скрылись с места преступления.

Полицию ограбленные монахи смогли вызвать лишь спустя несколько часов. Прибывшие на место полицейские "обнаружили их в лужах крови", сообщает местное издание Kurier.

В службе спасения австрийской столицы утверждают, что в результате случившегося пострадали пять священнослужителей. У одного из потерпевших - травма головы средней тяжести, еще у четверых - легкие травмы.

В полиции исключают террористическую составляющую происшествия.

"Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен", - заявили в полиции.

На данный момент в Вене объявлен план "перехват" - близлежащие улицы перекрыты, полиция занимается розыском преступников.

В районе нападения работает следственно-оперативная группа и подразделение полицейского спецназа полиции, а также были задействованы более десятка полицейских машин и вертолет.

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21:21

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления.

В городе объявлен "план перехват".