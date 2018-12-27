Lufthansa об инциденте с самолетом Меркель

Немецкая авиакомпания Lufthansa опровергла сообщения СМИ, согласно которым она косвенно причастна к инциденту с самолетом Airbus А340 Konrad Adenauer - на нем канцлер Ангела Меркель в ноябре летела на саммит G20 в Аргентину, но пилот решил развернуться из-за поломки в системе связи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подразделение Lufthansa Technik всегда соблюдала все предписания, связанные с авиационным правом. Это касается в том числе и обязательств в области документации", - сказал в четверг агентству DPA представитель концерна Йенс Крюгер.

По данным журнала Spiegel, Lufthansa Technik вносила модификации в самолет в 2009 году и с тех пор регулярно осуществляла техническое обслуживание. В частности, в 2010 году была обновлена цифровая система связи, однако компания, якобы, не проинформировала пилотов самолета об этом и не направила соответствующие инструкции по работе с модифицированным блоком в экстренных ситуациях. Именно поэтому, как утверждается, пилоты не смогли ее перезагрузить и решили в целях безопасности развернуть самолет. С землей пилотам удалось связаться только посредством спутникового телефона.

29 ноября Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере было вынуждена прервать полет в Аргентину. Самолет канцлера находился в воздухе около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне. У лайнера вышла из строя связь с наземными службами, и ВВС ФРГ исключили внешние факторы. Вылететь в тот же день в Аргентину Меркель и членам ее делегации не удалось в том числе потому, что все экипажи были заняты.

Канцлер переночевала в отеле в Бонне, и другой правительственный самолет доставил ее в Испанию, откуда она вылетела 30 ноября на саммит на регулярном рейсе, опоздав на встречу примерно на 12 часов.