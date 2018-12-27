Самым популярным спортсменом Испании стал иностранец

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо стал вторым по популярности спортсменом в своей стране в уходящем 2018 году. Первое место занял португальский футболист Криштиану Роналду, который ранее выступал за испанский "Реал" Мадрид. Напомним, что летом Роналду перешел в итальянский "Ювентус", где играет на данный момент, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Аналитическая компания Semrush подсчитала количество поисковых запросов в интернете среди популярных спортсменов. Согласно результатам этих вычислений, информацию об Алонсо искали, в среднем, 283 182 раза за месяц, в то время, как о Криштиану Роналду за такой же промежуток времени было 469 727 запросов.

Фернандо Алонсо является двукратным чемпионом мира в гонках Формулы-1. В настоящее время он соревнуется в серии "24 часа Ле-Мана", там он одержал одну победу в 2018 году.