МВД Франции объявило тендер на покупку травматического оружия

Министерство внутренних дел Франции объявило тендер на приобретение дополнительных 1280 единиц травматического оружия типа Flash-ball, несмотря на множество пострадавших в результате его использования полицией во время акций протеста "желтых жилетов", пишет газета Liberation, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, в течение нескольких лет правозащитные организации заявляли об опасности использования данного вида оружия службами правопорядка во время демонстраций, однако отмечается, что, несмотря на это, МВД Франции продолжает увеличивать его запасы.



Оружие будет также заряжаться полумягкими резиновыми пулями, по данным газеты, стоимость закупки может достигать двух миллионов евро.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что 12 журналистов RT были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья Flash-ball на Елисейских полях в Париже в ходе столкновений протестующих с полицией. Позднее стало известно, что пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова, которая получила травму ноги и отравление слезоточивым газом.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. По субботам в Париже и других французских городах проводятся масштабные акции протеста, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На последних двух акциях - 15 и 22 декабря - количество протестующих снизилось. Однако новые протесты планируются и в новогоднюю ночь.

