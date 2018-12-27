Власти Конго потребовали от ЕC отозвать своего посла в республике

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) потребовали от Европейского союза в срочном порядке отозвать своего представителя в этой стране бельгийского дипломата Барта Уври в ответ на продление санкций ЕС в отношении официальных лиц и политиков ДРК. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление министра иностранных дел ДРК Леонарда Ше Окитунду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Демократической Республики Конго призывает Европейский союз незамедлительно отозвать главу миссии в Демократической Республике Конго в течение 48 часов", - цитирует агентство слова главы МИД ДРК.

Совет ЕС 10 декабря заявил о продлении на один год ранее введенных санкций против 14 должностных лиц ДР Конго. Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на въезд в Евросоюз 14 физических лиц. Среди лиц них - бывший министр внутренних дел страны Эмманюэль Рамазани Шадари, который является официальным преемником нынешнего главы государства Жозефа Кабилы и будет принимать участи в намеченных на 30 декабря выборах.

По итогам выборов в ДРК должны быть избраны новый президент страны, парламент, а также местные законодательные органы власти. Изначально голосование было запланировано на 23 декабря, однако оно было перенесено на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени и около 70% оборудования, которое предполагалось использовать для проведения избирательных процедур в столице Киншасе.