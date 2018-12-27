Претенденты на звание "Боксер года" от журнала The Ring - СПИСОК

Подходит к завершению 2018 год, который был богатым на яркие события в боксе. Мы стали свидетелями Всемирной боксерской суперсерии, эффектных нокаутов, больших возвращений и разочарований. Авторитетный боксерский журнал The Ring объявил список номинантов на ежегодные итоги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В каждой номинации пять претендентов.

Боксер года:

Сауль Альварес

Тайсон Фьюри

Наоя Иноуэ

Василий Ломаченко

Александр Усик.

Бой года:

Алекс Сауседо - Ленни Заппавинья

Геннадий Головкин - Сауль Альварес

Джарретт Херд - Эрисланди Лара

Мурат Гассиев - Юниер Дортикос

Срисакет Сор Руингвисаи - Хуан Франсиско Эстрада

Нокаут года:

Александр Усик TKO 8 Тони Беллью

Диллиан Уайт KO 6 Лукас Браун

Джермалл Чарло KO 2 Уго Сентено

Наоя Иноуэ KO1 Хуан Карлос Пайано

Теофимо Лопес KO1 Мэйсон Менард

Тренер года:

Бен Дэвисон

Роберт Гарсия

Шиньо Иноуэ

Анатолий Ломаченко

Эдди Рейносо

Апсет года:

Кристофер Росалес TKO 9 Дайго Хига

Джош Уоррингтон SD 12 Ли Селби

Маурисио Хукер SD 12 Терри Флэнаган

Элейдер Альварес KO 7 Сергей Ковалев

Роб Брант UD 12 Риото Мурата

Возвращение года:

Нонито Донэйр

Тайсон Фьюри

Казуто Йока

Мэнни Пакьяо

Кристофер Росалес

Событие года:

Сауль Альварес - Геннадий Головкин

Запуск DAZN

Уход HBO из бокса

Всемирная боксерская суперсерия

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри

Проспект года:

Муроджон Ахмадалиев

Джошуа Буатси

Джарон Эннис

Филип Хргович

Теофимо Лопес

Раунд года:

Алекс Сауседо - Леонардо Заппавинья (Round 4)

Срисакет Сор Руингвисаи - Хуан Франсиско Эстрада (Round 12)

Мурат Гассиев - Юниер Дортикос (Round 12)

Шо Кимура - Косей Танака (Round 2)

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри (Round 12)

Вдохновление года:

Сесилия Брекхус

Дон Чарджин

Тайсон Фьюри

Дэниел Франко

Брендан Ингл