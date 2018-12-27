Претенденты на звание "Боксер года" от журнала The Ring - СПИСОК
Подходит к завершению 2018 год, который был богатым на яркие события в боксе. Мы стали свидетелями Всемирной боксерской суперсерии, эффектных нокаутов, больших возвращений и разочарований. Авторитетный боксерский журнал The Ring объявил список номинантов на ежегодные итоги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В каждой номинации пять претендентов.
Боксер года:
Сауль Альварес
Тайсон Фьюри
Наоя Иноуэ
Василий Ломаченко
Александр Усик.
Бой года:
Алекс Сауседо - Ленни Заппавинья
Геннадий Головкин - Сауль Альварес
Джарретт Херд - Эрисланди Лара
Мурат Гассиев - Юниер Дортикос
Срисакет Сор Руингвисаи - Хуан Франсиско Эстрада
Нокаут года:
Александр Усик TKO 8 Тони Беллью
Диллиан Уайт KO 6 Лукас Браун
Джермалл Чарло KO 2 Уго Сентено
Наоя Иноуэ KO1 Хуан Карлос Пайано
Теофимо Лопес KO1 Мэйсон Менард
Тренер года:
Бен Дэвисон
Роберт Гарсия
Шиньо Иноуэ
Анатолий Ломаченко
Эдди Рейносо
Апсет года:
Кристофер Росалес TKO 9 Дайго Хига
Джош Уоррингтон SD 12 Ли Селби
Маурисио Хукер SD 12 Терри Флэнаган
Элейдер Альварес KO 7 Сергей Ковалев
Роб Брант UD 12 Риото Мурата
Возвращение года:
Нонито Донэйр
Тайсон Фьюри
Казуто Йока
Мэнни Пакьяо
Кристофер Росалес
Событие года:
Сауль Альварес - Геннадий Головкин
Запуск DAZN
Уход HBO из бокса
Всемирная боксерская суперсерия
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Проспект года:
Муроджон Ахмадалиев
Джошуа Буатси
Джарон Эннис
Филип Хргович
Теофимо Лопес
Раунд года:
Алекс Сауседо - Леонардо Заппавинья (Round 4)
Срисакет Сор Руингвисаи - Хуан Франсиско Эстрада (Round 12)
Мурат Гассиев - Юниер Дортикос (Round 12)
Шо Кимура - Косей Танака (Round 2)
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри (Round 12)
Вдохновление года:
Сесилия Брекхус
Дон Чарджин
Тайсон Фьюри
Дэниел Франко
Брендан Ингл
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