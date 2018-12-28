Жительница Индии стала самой пожилой мамой в мире

28 декабря 2018 08:21

В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что отцом ребенка стал 80-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Таким образом, женщина становится самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела на свет ребенка. До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

Как отмечает издание, эти роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Медики, принимавшие роды, рассказали, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они полностью здоровы и скоро их выпишут из больницы.

По словам специалиста по репродукции и родам доктора Шабира Сидики, данный случай является редчайшим в медицинской практике.

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", - подчеркнул врач.
Как добавляет издание, на данный момент самой пожилой роженицей также считается представительница Индии, которая в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, но с помощью искусственного оплодотворения.
 

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