Скончалась одна из создателей космического телескопа Хаббл

Американская ученая-астроном Нэнси Роман, работавшая над созданием телескопа "Хаббл", скончалась на 94 году жизни. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее двоюродную сестру, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. По ее данным, Роман умерла после продолжительной болезни.

Агентство отмечает, что Роман была первой женщиной, занимавшей в НАСА одну из руководящих должностей. Она выступала за активное вовлечение женщин в науку.