Британка потратила целое состояние на рождественские подарки и признала себя больной

Британка потратила три тысячи фунтов стерлингов (около 104 тысяч грн. - Ред.) на рождественские подарки семье. Об этом она рассказала на сайте для родителей Mumsnet, отметив, что вместо удовлетворения почувствовала, что испытывает проблемы с головой, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В семье женщины шестеро детей. Она долго лежала в больнице и, выйдя оттуда, спешила приобрести всем подарки к Рождеству, поэтому тратила деньги, не обращая внимания на бюджет.

"Я потратила около 500 фунтов стерлингов на каждого ребенка. Купила много одежды и вещей, в которых они нуждаются, - грелку, пододеяльник, школьные карандаши, пижамы и так далее. А также много игрушек. Мы почти не покупаем одежду в течение года и никаких игрушек вообще", - отметила посетительница форума.

Она подчеркнула, что не гордится собой, а напротив, осознала, что совершила глупость и теперь "чувствует себя плохо". "Это не хвастовство. Я действительно чувствую себя нездоровой", - призналась героиня.

"500 фунтов стерлингов на каждого ребенка! Я потратила около 400 фунтов стерлингов на все, включая еду", - изумилась одна из посетительниц форума.

Другие участники обсуждения принялись успокаивать мать семейства. Они объяснили ее поступок стрессом и предложили пути урегулирования проблемы. Например, порекомендовали ей не дарить все подарки сразу, а распределить их на весь год. Кое-кто посоветовал просто сдать часть спонтанно купленных вещей. Некоторые научили женщину правильному планированию своих финансов.