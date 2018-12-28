Путин и Пашинян не договорились по цене на газ

28 декабря 2018 08:39

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение по теме газа нет, и обсуждения по газу продолжатся в рабочем порядке", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что стороны понимают, что этот вопрос "чувствительный" и выразил надежду, что переговоры по газу пройдут без "нежелательных процессов".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az