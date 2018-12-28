Путин и Пашинян не договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение по теме газа нет, и обсуждения по газу продолжатся в рабочем порядке", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что стороны понимают, что этот вопрос "чувствительный" и выразил надежду, что переговоры по газу пройдут без "нежелательных процессов".