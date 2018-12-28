В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора - ФОТО
Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила полиция города в своем Twitter.
"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Куинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - говорится в заявлении. Пожарная служба Нью-Йорка в свою очередь сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и возгорание уже устранено.
Расположенный в Куинсе аэропорт "Ла-Гуардиа" в своем Twitter сообщил о том, что происходили перебои с электричеством. "Пожалуйста, предусмотрите дополнительное время, когда едете в аэропорт", - указала администрация аэропорта. Об отмене рейсов на данный момент речи не идет.
Телекомпания NBC проинформировала, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого свечения в небе над городом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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