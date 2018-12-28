Умерла одна из создателей телескопа "Хаббл"

Астроном Нэнси Роман, работавшая над созданием телескопа "Хаббл", умерла в возрасте 93 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Associated Press, ссылаясь на ее двоюродную сестру.

По этим данным, Роман умерла 25 декабря после продолжительной болезни.

Как сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Роман начала работать в космическом ведомстве в 1959 году и стала первой женщиной, которая заняла там руководящую должность. Она в числе прочего занималась и проектом разработки знаменитой орбитальной обсерватории, за что ее стали называть "матерью телескопа "Хаббл". Роман ушла из NASA в 1979 году, но продолжала работать в качестве подрядчика в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

Она была активной сторонницей вовлечения женщин в науку и стала известна не только благодаря своей научной, но и общественной деятельности. В честь Роман был назван один из астероидов - 2516 Roman. В 2017 году датская корпорация Lego по просьбе любителей всемирно известного конструктора выпустила набор "Женщины NASA", одной из пяти героинь которого стала Роман.