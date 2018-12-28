ДТП с автобусом и грузовиком в Японии, много пострадавших

28 декабря 2018 09:09

Не менее 17 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Японии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NHK, ссылаясь на представителей полиции.

Отмечается, что ДТП произошло около 8 утра по местному времени в городе Фубанаси префектуры Тиба недалеко от Токио. 

По данным телеканала, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили не менее 17 человек, двое из них - серьезные. Как сообщает телеканал, автобус принадлежал местной компании, предоставляющей услуги корпоративных перевозок. В момент ДТП в автобусе находились сотрудники компании "Асахи Когё", отмечается в сообщении.

Причины инцидента устанавливаются. Ведется следствие.

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