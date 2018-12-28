В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в четверг в возрасте 112 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По данным СМИ, он также был на этот момент самым долгоживущим мужчиной в США. Овертон родился в 1906 году и три года отслужил в армии во время Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана, в том числе был в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме. Долгожитель говорил, что не любит вспоминать о войне и "забыл все это", передает телеканал.

Большую часть жизни он провел в городе Остин - столице штата Техас. Своим долголетием, как говорил сам Овертон, он обязан Богу, сообщает телеканал. При этом в день своего 112-летия в мае этого года Овертон признавался, что курил с 18 лет и продолжает курить сигары, но добавлял, что не вдыхал дым. Не отказывался он и от виски, бутылку которого, зная о вкусах долгожителя, ему на день рождения дарил мэр Остина, передает Fox News. Автомобиль Овертон продолжал водить до 110 лет.

Когда Овертону исполнилось 111 лет, его именем назвали улицу, на которой ветеран прожил более 70 лет, теперь она называется Овертон авеню.

На прошлой неделе он был госпитализирован с пневмонией и скончался в реабилитационном центре.