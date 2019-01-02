Случайный снимок влюбленных заставил фотографа потратить на их поиски 8 лет
Фотограф из Флориды Джой Грувер (Joy Groover) в течение восьми лет искала незнакомцев, которые когда-то попали в объектив ее камеры в момент предложения руки и сердца. Пара связалась с автором снимка после того, как их знакомая увидела репортаж о поиске по телевизору. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает UPI.
Само событие произошло около одной из церквей в городе Палм-Бич. Фотограф делала рождественские снимки членов своей семьи, когда неподалеку мужчина опустился на одно колено. Она инстинктивно повернулась в его сторону и запечатлела романтичный момент.
Американка не успела подойти к героям случайного фото, поэтому каждый год в течение восьми лет обращалась за помощью к соцсетям.
"Я хочу просто отдать им эти снимки. Это было особенный день для них, а я по-прежнему не знаю, где их искать. Я не знаю, женаты ли они, есть ли у них дети. И мне было бы интересно понаблюдать за их реакцией", - писала она в середине декабря.
"Я был невероятно благодарна за снимки. Это мгновение мы никогда не видели", - отметила одна из героинь фотографии Эшли Барноски.
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