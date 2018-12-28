Китайского грабителя погубил зловонный запах от его ног - ВИДЕО

В Китае владелец отеля задержал злоумышленника, который пытался совершить ограбление. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Отмечается, что мужчина смог остановить преступника, почувствовав зловонный запах, который распространился по коридорам здания. Как оказалось, вор снял обувь и собирался бесшумно пробраться в отель, однако хозяин узнал о его присутствии, несмотря на то, что отдыхал в закрытой комнате, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он догнал грабителя на парковке, а затем передал его полицейским. Позже выяснилось, что вор причастен к нескольким аналогичным преступлениям, которые произошли в ту же ночь в соседних отелях.

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