Конгресс США опять не смог договориться о бюджете на 2019 год

Конгресс Соединённых Штатов Америки не достиг соглашения об окончании шатдауна (приостановки деятельности правительства). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Politico.

- По сути, 115-й конгресс отказался от попыток снова открыть правительство 27 декабря, сенат и палата представителей закрыли сессию буквально спустя несколько минут после её открытия и оставили политический кризис для разрешения следующему конгрессу, - отмечается в тексте.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться о финансировании стены на американо-мексиканской границе. Множество ведомств США приостановили работу. Речь идёт о минфине, МВД, Госдепе и других. Приостановка не коснётся Пентагона, минздрава и министерства по делам ветеранов, чьё финансирование до конца 2019 года конгресс принял.

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