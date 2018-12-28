Жители Индии начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками - ВИДЕО

Жители и паломники индийского штата Чхаттисгарх в центральной части страны начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками. Об этом сообщает New York Post.

Автор видео утверждает, что девочка появилась на свет в начале ноября. Третья конечность расположена возле груди. При этом врачи признали малышку абсолютно здоровой, однако рекомендовали родителям в будущем рассмотреть вариант с ампутацией руки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что жители соседних деревень начали приезжать в место, где проживает семья, чтобы увидеть ребенка, который, по их мнению, обладает "божественной силой".

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