Жители Индии начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками - ВИДЕО
28 декабря 2018 10:44 93
Жители и паломники индийского штата Чхаттисгарх в центральной части страны начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками. Об этом сообщает New York Post.
Автор видео утверждает, что девочка появилась на свет в начале ноября. Третья конечность расположена возле груди. При этом врачи признали малышку абсолютно здоровой, однако рекомендовали родителям в будущем рассмотреть вариант с ампутацией руки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Отмечается, что жители соседних деревень начали приезжать в место, где проживает семья, чтобы увидеть ребенка, который, по их мнению, обладает "божественной силой".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
27 Дек. 20:55 10 352
-
27 Дек. 16:28 8 824
-
27 Дек. 12:52 5 569
-
27 Дек. 15:52 5 461
-
27 Дек. 18:35 4 733