Жители Индии начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками - ВИДЕО

28 декабря 2018 10:44

Жители и паломники индийского штата Чхаттисгарх в центральной части страны начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками. Об этом сообщает New York Post.

Автор видео утверждает, что девочка появилась на свет в начале ноября. Третья конечность расположена возле груди. При этом врачи признали малышку абсолютно здоровой, однако рекомендовали родителям в будущем рассмотреть вариант с ампутацией руки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что жители соседних деревень начали приезжать в место, где проживает семья, чтобы увидеть ребенка, который, по их мнению, обладает "божественной силой".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Жители Индии начали поклоняться младенцу, родившемуся с тремя руками

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az