Первый учебный полёт закончился для начинающего пилота аварийной посадкой на шоссе - ВИДЕО

Самолёт - это явно не то транспортное средство, которое вы ожидаете увидеть на автотрассе.

Однако, этим супругам из Алабамы (США) пришлось испытать большое удивление - они стали свидетелями того, как двухместная "Сессна" совершила аварийную посадку на шоссе. Муж остановил машину, чтобы выяснить, не нужна ли авиаторам помощь, но, как выяснилось, и пилот, и пассажир были в полном порядке. Оказывается, это был первый учебный полёт начинающего пилота, во время которого возникла проблема с двигателем - таким образом, ученику пришлось отрабатывать ещё и навыки аварийной посадки, с чем он прекрасно справился, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не обошлось и без казуса. Женщине, снимавшей происходящее на видео, пришлось экстренно прервать съёмку. Дело в том, что пилот-ученик, видимо, так переволновался, что тут же отправился на обочину дороги, чтобы облегчить мочевой пузырь. Впрочем, вряд ли его можно за это винить.

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