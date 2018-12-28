Хакеры украли данные тысячи северокорейских перебежчиков
Неизвестные хакеры похитили личные данные около тысячи граждан Северной Кореи, которым удалось сбежать в Южную. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters, ссылаясь на министерство объединения Республики Корея.
Сообщается, что злоумышленникам удалось получить доступ к базе данных агентства по расселению, в которой содержалась информация об имени, дате рождения и адресах перебежчиков.
"Вредоносная программа была распространена через электронные письма, отправленные по внутреннему адресу", - сообщил анонимный представитель министерства.
В министерстве объединения выразили сожаление в связи со случившимся и пообещали приложить усилия, чтобы не допустить повторения такой ситуации.
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