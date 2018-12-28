В детском саду на утреннике запустили салют прямо в помещении - ВИДЕО

Во время празднования новогоднего утренника в Казахстане взорвали фейерверк прямо в актовом зале детского сада. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, как пиротехника начала взрываться во время выступления. Присутствующие дети и их родители стали кричать, затыкать уши и убегать от взрывов. Началась паника.

Как сообщает портал Tengrinews.kz, в настоящее время ролик изучают правоохранительные органы.

"На данный момент инцидент, случившийся в видеоролике, не зарегистрирован в Казахстане", - отметил пресс-секретарь ведомства Нурсултан Нурахметов.

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